Przełom w fotowoltaice. Ogniwa perowskitowe usprawnione

- Światło słoneczne może nagrzać ogniwo fotowoltaiczne do 80 stopni Celsjusza. W ciemności ogniwo natychmiast schładza się do temperatury otoczenia. Powoduje to duże naprężenia mechaniczne w cienkiej warstwie mikrokryształów perowskitu, powodując defekty, a nawet lokalne przejścia fazowe, przez co cienka warstwa traci swoją jakość - tłumaczy prof. Antonio Abate.