Przełom w perowskitach. Zyskały ważną cechę

Jeśli zaś chodzi o wartość początkową sprawności takiego ogniwa, osiąga ona poziom 24 proc. W komunikacie NREL możemy przeczytać, że jest to najwyższy wynik dla ogniw tego rodzaju. Nie wiemy do końca, co to oznacza, ponieważ nie podano na przykład tego, jakiego rozmiaru jest stworzone ogniwo.