Zmywarka w domu. Zużycie prądu może zaskakiwać

Zmywarka to obecnie niemal obowiązkowy element wyposażenia każdej kuchni. Pozwala zapomnieć o zmywaniu naczyń, a przy tym oszczędzać czas i wodę. Te zyski sprawiają, że chętnie inwestujemy w taki sprzęt. Trzeba jednak pamiętać, że cena zakupu zmywarki to jedno, a koszty jej eksploatacji, to coś całkiem innego.

Przyjrzymy się dziś cenie eksploatacji zmywarek mogących pomieścić 14 kompletów naczyń. Każde z urządzeń, które weźmiemy pod lupę, cechuje się inną klasą energetyczną. Sprawdzimy, ile w skali roku kosztować nas będzie korzystanie ze zmywarki o klasie energetycznej A, ile zapłacimy za eksploatację urządzenia w klasie C, a ile w najmniej oszczędnej klasie E. Wszystkie urządzenia posiadają funkcję sterowania smartfonem

Energooszczędna zmywarka - zużycie energii

Energooszczędna zmywarka Miele G 7410 S.C. AutoDos kosztuje około 6500 złotych. Rocznie zużywa on 54 kWh energii elektrycznej na 100 cykli w trybie ekologicznym. Biorąc pod uwagę dane z serwisu Rachuneo, cenę kilowatogodziny wyznaczamy na poziomie 76 groszy. Oznacza to, że w skali roku zmywarka pochłonie prąd za 41,04 zł energii. Jest to zdecydowanie najdroższe urządzenie, ale posiada przy tym najwięcej funkcji.

Zmywarka klasy C - zużycie energii

Zmywarka klasy C, którą rozpatrzymy to produkt marki Samsung. Dokładniej jest to zmywarka Samsung DW60A8050FS. Urządzenie oznaczone jest klasą energetyczną C. Rocznie zużywa 75 kWh i kosztuje 2199 złotych. W skali roku, przy 100 cyklach w programie EKO zapłacimy więc 57 zł, czyli o 16 złotych więcej niż w przypadku energooszczędnego modelu.

Zmywarka o klasie energetycznej E - roczne zużycie energii

W przypadku najbardziej prądożernego urządzenia o zbliżonych parametrach zużycie prądu jest wyraźnie wyższe. Zmywarka Bosch SMS2HVW72E w skali roku 94 kWh. Oznacza to, że roczny koszt energii przy 100 cyklach w programie ekologicznym jest równy 71,44 zł. Jest to jednak sprzęt tańszy od dwóch wspomnianych wcześniej - jego cena to około 1900 zł. Trzeba przy tym zaznaczyć, że urządzenia Boscha ma minimalnie mniejszą pojemność, bo pomieści 13 kompletów, nie 14 jak wcześniej wymienione zmywarki.

Warto zauważyć, że producent podaje dane dotyczące zużycia w trybie EKO dla stu cykli w skali roku. Jeśli ktoś uruchamia zmywarkę częściej, na przykład raz dziennie, koszty energii należy pomnożyć przez 3,65. Przy wykorzystaniu innych, bardziej energochłonnych programów, konieczne jest zagłębienie się w specyfikację urządzenia.

Na pierwszy rzut oka widać jednak, że różnice w kosztach energii są wyraźne. Najbardziej energochłonna zmywarka zużywa o około 75 procent więcej prądu w skali roku.

