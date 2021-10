Dzieci bawią się w Squid Game. Stosują przemoc fizyczną wobec przegranych

Zgodnie z doniesieniami Cnet, w jednej z belgijskich szkół doszło do brutalnych pobić tych dzieci, które nie poradziły sobie w zadaniach podobnych do tych znanych z serialu. Ci, którym udało się odnieść zwycięstwo w rozgrywkach, stosują przemoc w stosunku do przegranych.

Szkoły biją na alarm

Opisany problem został nagłośniony przez placówkę miejskiej szkoły Erquelinnes Beguinage Hainaut. Jej uczniowie mają czerpać inspirację do swoich zabaw ze Squid Game. Zabawa, znana w Stanach Zjednoczonych jako czerwone światło, zielone światło, jest bardzo podobna do znanej belgijskim dzieciom lokalnej rozrywki, raz dwa trzy.

Przedstawiciele szkoły, w swoim komunikacie na Facebooku, apelują o rozmawianie z dziećmi by zatrzymać tę niebezpieczną dla ich życia i zdrowia grę. Dodali również, że dzieci mogą nadal bawić się w odwzorowywanie postaci i wyzwań z serialu, ale w żaden sposób nie mogą fizycznie krzywdzić tych, którzy przegrali.

Problem może narastać

Nie wiadomo, czy dzieci, których dotyczy sytuacja, miały okazję obejrzeć cały serial czy tylko zostały narażone na kontakt z licznymi publikacjami na jego temat. Zarówno na Facebooku, jak i popularniejszym wśród młodzieży Tiktoku, znajduje się masa nagrań z fragmentami z produkcji Netflixa, komentarzami, czy przeróbkami.

Przy takim natłoku informacji, niektóre dzieci mogły poczuć się zagubione w gąszczu danych płynących z sieci. Biorąc także pod uwagę, że w wielu krajach na świecie kostiumy na Halloween przedstawiające zawodników i strażników ze Squid Game są już dawno wyprzedane, może być ciężko uchronić je przed informacjami o serialu i oglądaniem jego fragmentów.