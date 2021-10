Robo-pies snajperski. Obawy badaczy się spełniają

Na odbywających się aktualnie amerykańskich targach AUSA 2021 sporo firm prezentuje swoje wynalazki. Niewątpliwie najciekawszym jest robo-pies snajperski powstały w wyniku współpracy firm: SWORD International i Ghost Robotics.

Moduł bojowy

Firma SWORD International zapewnia moduł uzbrojenia o nazwie Special Purpose Unmanned Rifle (SPUR), którego masa według producenta wynosi 7,7 kg. Środkiem rażenia jest karabin snajperski zasilany nabojem 6,5 Creedmoor. Jest on bardzo ceniony przez cywilnych strzelców długodystansowych, a od 2018 roku został przyjęty jako nowa amunicja snajperska przez USSOCOM (dowództwo amerykańskich jednostek specjalnych).

Moduł uzbrojenia SPUR (SWORD International)

Pozwala on skutecznie razić cele oddane o 1,2 km, a niewątpliwie pomocnym w tym celu będzie wbudowany celownik optyczny z 30-krotnym przybliżeniem. Ponadto system SPUR pozwala zdalne rozładowanie, zabezpieczenie broni oraz na ewentualne usuwanie zacięć. Możliwe jest też przezbrojenie systemu w karabin zasilany amunicją kal. 7,62×51 mm NATO, a świadomość sytuacyjną zapewnia kamera termowizyjna Teledyne Flir Boson o rozdzielczości 640X512 pikseli i 18-stopniowym polu widzenia. Moduł można zastosować nośnikach lądowych lub powietrznych.

Zobacz również: Studio PlayStation 5 highlight: Adam Zdrójkowski – Fenomen kontrolera DualSense

Nośnik

Na targach była prezentowana opcja lądowa w formie robo-pasa Quadrupedal Unmanned Ground Vehicles (Q-UGV) od Ghost Robotics. Jest to bardzo podobna konstrukcja do tej z Boston Dynamics, ale tutaj twórcy przekonują, że ich rozwiązanie jest szybsze, bardziej wytrzymałe, prostsze w integracji i znacznie łatwiejsze w obsłudze w porównaniu z konkurencją. Q-UGV podobno potrafi też sam wstać jeśli się wywróci, a sam fakt zastosowania czteronożnej platformy wynika z tego, że ma ona o wiele lepsze właściwości trakcyjne w trudnym terenie niż nawet jakiekolwiek podwozie gąsienicowe. Ponadto czteronożna opcja jest też szybsza i cichsza.

Q-UGV w terenie (Ghosts Robotics)

Zastosowanie

Robo-pies snajperski będzie idealnym kandydatem do zwiadu na tyłach wroga oraz znacznie tańszą i mniej ryzykowną opcją eliminowania krytycznych celów niż wysyłanie w teren pary snajperskiej z jednostek specjalnych. Ponadto w przeciwieństwie do człowieka, robo-pies będzie łatwiejszy do ukrycia, nie będzie go dotykało zmęczenie oraz będzie mógł czuwać na stanowisku przez dni lub może nawet tygodnie w oczekiwaniu na odpowiednią okazję do oddania strzału. Możliwe, że z czasem powstanie też wersja wyposażona w panele fotowoltaiczne pozwalające ładować go w trybie czuwania.