Lockheed Martin buduje laser obrony powietrznej. Przeznaczony dla Strykerów A1 IM-SHORAD

Lockheed Martin projektuje 50-kilowatowy laser o nazwie DEIMOS będącej skrótem od Directed Energy Interceptor for Maneuver of Short Range Air Defense z zamiarem zwycięstwa w przetargu, który najprawdopodobniej będzie ogłoszony w 2023 roku. Nie ma co ukrywać, że Lockheed ma nadzieję usunąć z projektu obecny duet Raytheon i Kord Technologies, który dostał tego lata 123,9 mln USD na rozwój laserowego modułu bojowego dla niedawno wprowadzonego do służby przeciwlotniczego Strykera.

W ramach podpisanej umowy firmy mają zbudować dodatkowe 3 zestawy, które wraz z gotowym protypem pozwolą US Army wystawić pierwszy pluton 4 laserowych Strykerów. Lockheed ma nadzieje na kolejną rundę postępowania przetargowego w 2023 roku, gdzie chce zaprezentować DEIMOSa, który projektowany jako przystępne cenowo rozwiązanie w zakupie, serwisowaniu oraz koszcie zestrzeleń. Prace nad prototypem DEIMOSa mają zakończyć się do końca br., a demonstracje w terenie są przewidziane na przyszły rok.

Lockheed ma duży potencjał, ponieważ może wykorzystać rozwiązania z innych prowadzonych przez firmę programów broni laserowej. Mowa tutaj szczególnie o systemie Indirect Fires Protection Capability – High Energy Laser, który jest opracowywany dla US Army przez Lockheeda w partnerstwie z Dynetics. Początkowo był to system to system o mocy 100 KW, a do końca przyszłego roku ma zostać zaprezentowana wersja 300-kilowatowa. Laser o takiej mocy będzie wystarczający do strącania nadlatujących pocisków manewrujących.

Koncepcja Indirect Fires Protection Capability – High Energy Laser (Dynetics)

Zastosowanie lasera do zestrzeliwania celów niesie ze sobą bardzo wiele zalet, ale problemem jest uzyskanie dostatecznej mocy wiązki. Słabsze systemy już dzisiaj są wykorzystywane przez niektóre państwa do szybkiego oraz cichego eliminowania w szczególności małych dronów. Do zalet należy zaliczyć celność (wiązka porusza się z prędkością światła), większą niezawodność (mniej elementów ruchowych), a koszt zestrzelenia jest ułamkiem tego, ile kosztuje salwa amunicji programowanej do działka automatycznego bądź np. antyrakieta Tamir.