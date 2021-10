Oto ściereczka według Apple'a, czyli biała szmatka za 99 złotych

Wraz z premierą nowych MacBooków, Apple udostępnił swoim klientom szereg niedostępnych wcześniej akcesoriów, w tym opisywaną szmatkę za 99 złotych. Jest wykonana z miękkiego materiału, który nie rysuje powierzchni wyświetlaczy produktów Apple'a. Można jej także używać do tych sprzętów, które wyposażono w szybę ze szkła nanostrukturalnego.

Apple poszedł nawet o krok dalej i uzupełnił zakładkę "zgodność", gdzie można przeczytać, które iPhone'y, iPady, MacBooki czy Apple Watche można nią wycierać. Wydawać by się mogło, że dowolne — podobnie jak wcześniej można je było wycierać dowolnymi szmatkami, bo opisywana tu nie istniała — ale nic bardziej mylnego.

Ściereczka do czyszczenia w sklepie Apple (Apple)

Na wycieranie szmatką za 99 złotych zasługuje dopiero iPhone 6 i nowsze, klasyczny iPad co najmniej 5. generacji, ale za to wszystkie Apple Watche czy iPady Air. Apple zadbał też o niezdecydowanych klientów, którzy do szmatki chcieliby coś dokupić. Tutaj proponowane są m.in. słuchawki AirPods Pro za niecałe 1250 złotych czy zasilacz USB-C za 99 złotych. Słowem — inne akcesoria.

W tym miejscu warto podkreślić, że opisywana szmatka nie jest pierwszym produktem Apple'a w absurdalnej cenie, który przyciąga uwagę. W kwietniu ubiegłego roku furorę robiły kółka do komputera w cenie iPhone'a, a niewiele później dwumetrowy przewód Thunderbolt za ponad 600 złotych. Apple ewidentnie wychodzi z założenia, że każdy "darmowy marketing" jest dobry — także ten zły.