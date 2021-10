McDonald's: W drive-thru obsłuży cię sztuczna inteligencja

Zakończenie transakcji sprzedaży McD Tech Labs firmie IBM ma nastąpić w grudniu. Przejęcie laboratorium przez przedsiębiorstwo z branży informatycznej i włączenie go do zespołu IBM Cloud & Cognitive Software ma pomóc w rozszerzeniu technologii McDonald's Automated Order Taking (AOT) na więcej państw, a także dostosowywanie jej do zróżnicowanego menu i języków.

McDonald's stawia na sztuczną inteligencję

Serwis Engadget przypomina, że pierwsze testy zautomatyzowanych systemów zamówień, które bazują na sztucznej inteligencji, rozpoczęło się wiosną tego roku w 10 restauracjach McDonald's w Chicago. System został oceniony jako poprawny, ale okazało się, że wymaga kilku poprawek. Jego dokładność wyniosła 85 proc., co ostatecznie oznaczało, że 1/5 wszystkich zamówień wymagała interwencji człowieka.

Dyrektor generalny McDonald's, Chris Kempczinski zapowiada, że wdrożenie technologii na szerszą skalę potrwa od roku do dwóch lat. Kluczową rolę w całym procesie ma odegrać IBM, a także mniejsze firmy z branży technologicznej (np. AI Apprente), które skupuje sieciówka. Jak zaznacza Engadget, wdrożenie technologii może usprawnić proces obsługi klienta, ale towarzyszy jej ryzyko zwolnień osób, które zastąpi sztuczna inteligencja.