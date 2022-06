Abonament RTV będzie droższy. KRRiT ogłosiła zmiany

Opłata za abonament RTV jest obowiązkowa dla wszystkich osób, które posiadają odbiorniki telewizyjne oraz radiofoniczne. Warto jednak pamiętać, że w przypadku osób fizycznych kwota opłaty jest stała bez względu na liczbę posiadanych odbiorników w domu lub w samochodzie. Przykładowo, jeśli ktoś posiada w domu trzy telewizory, w 2022 roku wnosi miesięczną opłatę w wysokości 24,50 zł. Tak samo jedna opłata obowiązuje przypadku podmiotów leczniczych, które nie są przedsiębiorcami w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, sanatoriów, żłobków, placówek oświatowych, uczelni czy domów opieki społecznej. Z kolei firmy i instytucje zobowiązane są do uiszczania opłaty za każdy używany odbiornik radiofoniczny i telewizyjny.

Część osób może zostać zwolniona z płacenia abonamentu radiowo-telewizyjnego. Są to osoby, które ukończyły 75 rok życia, osoby zaliczone do I grupy inwalidzkiej, weterani będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi oraz osoby, które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia. W celu skorzystania z takiej możliwości należy przedstawić w urzędzie Poczty Polskiej dokumentu potwierdzający takie uprawnienie wraz ze specjalnym oświadczeniem.