Abramsy z nowym systemem. Ma je chronić przed hakerami

Serwis The War Zone , który opisuje nowy system wyjaśnia, że jego wprowadzenie zostało uznane za konieczne ze względu na fakt, że duża część pojazdów została zaprojektowana na długo przed pojawieniem się nowoczesnych cyberataków. Z tego względu pozostawały one podatne na zagrożenia związane z działaniami hakerów.

Jak wynika z informacji przekazanych przez GVSC, testy systemu " MIL-STD-1553 Bus Defender " firmy Peraton zostały przeprowadzone we wrześniu ub.r. podczas ćwiczeń Cyber ​​Cyclone w Yuma Proving Ground. Demonstracja – jak twierdzą Amerykanie – zakończyła się pełnym sukcesem.

Bus Defender to system wykrywania i zapobiegania włamaniom, który może zwalczać cyberataki wymierzone w magistralę danych platformy. Jak podkreśla The War Zone, przez magistralę danych są obsługiwane wszystkie transmisje pomiędzy zasobami wojskowymi, w tym satelitami, czujnikami zewnętrznymi, systemami komunikacyjnymi, bronią i pojazdami bezzałogowymi.