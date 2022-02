Ukraińskie siły specjalne. Taką broń mogą wykorzystać przeciwko Rosji

Serwis Defence 24 wspomina , że Ukraina ma do dyspozycji Dowództwo Wojsk Desantowo-Szturmowych (JW nr А3771) w Żytomierzu, któremu podlega kilka samodzielnych brygad i mniejszych jednostek oraz Dowództwo Sił Operacji Specjalnych. Służący w nich żołnierze korzystają m.in. z czołgów, haubic i artylerii rakietowej. Przyjrzyjmy się możliwościom konkretnych modeli.

T-80 jest wyposażony w armatę gładkolufową kal. 125 mm, która wystrzeliwuje przeciwpancerne pociski kierowane. W 1985 r. w charkowskim biurze konstrukcyjnym Morozowa KMDB opracowano wariant T-80UD z silnikiem Diesla 6TD o mocy 1000 KM. Ukraińską wersją rozwojową tego modelu jest pojazd T-84, w którym zamontowano nową wieżę oraz pancerz reaktywny "Noż" i elektroniczny układ obrony "Warta". Zasięg pojazdu (w wersji T-80BWM) to ok. 440 km z dodatkowymi zbiornikami paliwa i ok. 335 km bez dodatkowych zbiorników.