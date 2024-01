Aktywność na dwóch kółkach. Przygotuj się na wiosnę już teraz!

Sezon na dwa kółka zbliża się coraz większymi krokami. Warto więc z wyprzedzeniem pomyśleć o modelu dopasowanym do swoich potrzeb i oczekiwań. A to najlepszy moment na zakup, ponieważ w przedsezonowej promocji wybrane modele kupisz nawet o 50% taniej. Oferta marek Motus i Ruptor zapewnia bogaty wybór produktów, które spełnią oczekiwania nawet najbardziej wymagających użytkowników. Dodatkowo, kupując je w dużych sieciach, takich jak Media Expert, RTV Euro AGD czy Media Markt oraz bezpośrednio na stronach producenta możesz skorzystać z systemu płatności ratalnych 0%, co pozwala uniknąć dużego, jednorazowego wydatku

Dla miłośników miejskich podróży

Przemieszczanie się po zatłoczonych uliczkach czasem jest bardzo kłopotliwe – zwłaszcza, gdy nam zależy, aby szybko dotrzeć do celu. Wtedy najlepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z hulajnogi elektrycznej, która doskonale poradzi sobie w miejskiej dżungli. Idealnym modelem, który sprosta wymaganiom wielu użytkowników, jest Motus Scooty 10 2023. Tę hulajnogę oferowaną dotąd w cenie 2 999 zł, kupisz teraz za 1 799 zł. Jednoślad wyróżnia się znakomitym zasięgiem, co oznacza, że na jednym ładowaniu przejedzie nawet do 60 km. Najbardziej docenią to osoby, które codziennie dojeżdżają do pracy lub szkoły i chcą mieć pewność, że wszędzie zdążą na czas. Ten model jest wyposażony w kierunkowskazy oraz dodatkowe światła i odblaski, dzięki czemu użytkownik już z daleka jest widoczny na drodze. To podnosi nie tylko bezpieczeństwo, lecz również komfort podróżowania.

Doskonałym wyborem na miejskie wyprawy będzie również Motus PRO8,5 Lite, który ze względu na swoją konstrukcję w szczególności przypadnie do gustu paniom i nastolatkom. To lekka i kompaktowa hulajnoga, która w łatwy i sposób się składa i bez problemu zmieści się w bagażniku lub szafie. Pojemna bateria zapewnia zasięg 35 km, co zwalnia z konieczności częstego ładowania. Ten jednoślad to nie tylko znakomite rozwiązanie do jazdy w mieście, lecz także do wypraw terenowych. Jego dodatkową zaletą jest szeroka gama kolorystyczna (pięć wzorów do wyboru), dzięki czemu pojazd możesz dopasować do swojego charakteru, wyrażając w ten sposób swoją osobowość. Hulajnoga w regularnej cenie kosztuje 3 399 zł, a w przedsezonowej ofercie kupisz ją za tylko 1 899 zł.

Adrenalina i sportowy charakter

A może potrzebujesz więcej mocy i szukasz pojazdu, na którym możesz dać upust swojej fantazji? Takie możliwości zapewni Ci Motus PRO10 2022, który jest idealnym połączeniem wysokich parametrów technicznych z lekkością użytkowania i dostępny jest w cenie 3 499 zł, co oznacza, że jest tańszy aż o 1 500 zł! Ten jednoślad to znakomita alternatywa zarówno do jazdy miejskiej, jak również na małe szaleństwa na bezdrożach. To także bardzo bezpieczna i wygodna hulajnoga, która wyróżnia się dynamicznym przyspieszeniem. Ogromnym walorem tego pojazdu jest jego amortyzacja, dzięki której z łatwością pokonuje wszelkie nierówności. Motus PRO10 2022 zbudowany jest z wysokiej klasy komponentów, a jego parametry zapewniają najlepsze doznania z jazdy.

Niezapomniane wrażenia zapewni Ci także Motus PRO10 Sport 2021. To najlepszy wybór dla osób poszukujących typowo sportowego modelu, który uwolni ich energię. Pancerna konstrukcja i moc podwójnego silnika to potężna dawka adrenaliny i znak rozpoznawczy tej hulajnogi. Parametry techniczne to nie jedyne jej zalety. Jednoślad wyróżnia się również bezpieczeństwem i komfortem użytkowania, za co odpowiadają wysokiej jakości hamulce tarczowe, znakomite przyspieszenie oraz możliwość wymiany opon – w tym modelu bez problemu możesz zamontować ogumienie typowe do jazdy miejskiej, jak i do warunków terenowych. Wcześniej pojazd kosztował 6 999 zł, a teraz jedynie 4 999 zł.

Mocne hulajnogi oferuje także marka Ruptor. Modele z tej rodziny cechują się unikalnym designem, co sprawia, że z pewnością wyróżnisz się na ulicy. Ich drapieżny styl to synonim wolności i niezależności, dlatego to najlepszy wybór dla osób, które chcą pokazać pazura, a jednocześnie szukają ekstremalnych emocji. Ruptor R1 to hulajnoga, która świetnie sprawdzi się podczas jazdy miejskiej – teraz w cenie 2 199 zł (wcześniejsza cena to 2 999 zł). Jej młodszy brat, Ruptor R1 Lite to model o nieco lżejszych parametrach, który wyróżnia się mniejszą baterią i niższą wagą. W promocji kupisz go za jedyne 1 799 zł (cena regularna to 2 599 zł). A jeśli potrzebujesz nieco większej maszyny – postaw na Ruptora R3 o mocy silnika 800W, który zapewni Ci dynamiczną i płynną jazdę. Cena na ten pojazd również Cię zaskoczy – kupisz go za 2 999 zł (cena regularna to 3 999 zł).

Hulajnogi dla dzieci także tańsze

Jeśli Twoje dziecko również jeździ na hulajnodze lub zamierza rozpocząć swoją przygodę na dwóch kółkach, to jest to najlepszy moment na zakup elektrycznego jednośladu. Modele dla dzieci także są dostępne w przedsezonowej promocji i zamiast 799 zł kosztują tylko 349 zł. Motus KID występuje aż w trzech różnych kolorach (niebieskim, różowym i czarnym), dzięki czemu maluch może wybrać swój ulubiony pojazd, który pasuje do jego charakteru. Dziecko posiadające hulajnogę chętnie będzie spędzało czas na świeżym powietrzu, zamiast siedzieć w domu przed telewizorem lub komputerem. Ten model wyróżnia doskonała zwrotność, komfort użytkowania i bezpieczeństwo. Jest także łatwy w obsłudze, a sama jazda na hulajnodze sprawia ogromną przyjemność.

A może rower elektryczny?

Do miasta lub w teren można się wybrać nie tylko na hulajnodze, lecz również na rowerze elektrycznym. W przedsezonowej ofercie marki Motus, znajdziesz aż 5 różnych modeli, z których każdy dedykowany jest dla innego użytkownika. Ceny pojazdów w promocji zaczynają się już od 2 999 zł. Najtańsze z nich to Motus City White, który jest wyposażony w koszyk na zakupy oraz Motus ECO, wyróżniający się składaną ramą, ułatwiającą transport i przenoszenie. Elektryczne jednoślady to świetna alternatywa do tradycyjnych rowerów, ponieważ ich użytkowanie łączy w sobie siłę mięśni z pracą silnika.



Akcesoria dla każdego

Przed sezonem warto także pomyśleć o zakupie akcesoriów, które przydadzą się podczas każdej wyprawy. Dodatkowe wyposażenie zwiększy bezpieczeństwo na drodze i zadba o komfort podróżowania. Dlatego nie zapomnij o solidnym kasku, dedykowanej sakwie na przybory lub uchwycie na telefon. Bardzo ważna jest także pompka, którą możesz schować w torbie lub plecaku. Nagła utrata powietrza w oponach już Cię nie zaskoczy! Jednym z najnowszych rozwiązań oferowanych przez Motus jest lokalizator Find Me, dzięki któremu bez problemu odnajdziesz zaparkowany pojazd. W przedsezonowej ofercie akcesoria również dostępne są w atrakcyjnych cenach.

