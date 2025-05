Niezwykłe odkrycie na wzgórzu Somló. Skarb z epoki brązu

Archeolodzy dokonali niezwykłego odkrycia na wzgórzu Somló w zachodnich Węgrzech. Wygasły wulkan, będący centralnym punktem niewielkiego regionu winiarskiego, skrywał skarb z epoki brązu. Znaleziono tam ponad 300 artefaktów, co sugeruje, że miejsce to mogło być centrum produkcji brązu.

Odkrycie zostało opisane w czasopiśmie " Antiquity ". Wśród znalezisk znajdują się przedmioty z późnej epoki brązu, datowane na lata 1400-900 p.n.e., oraz z wczesnej epoki żelaza, z lat 800-450 p.n.e. To odkrycie jest kluczowe dla zrozumienia kultury halsztackiej, znanej z zaawansowanej obróbki metali w Europie Środkowej i Zachodniej.

Metale z wczesnej epoki żelaza znalezione na wzgórzu Somló na Węgrzech: wyrzeźbiony dysk, broszka i duży wisiorek. Bence Soós i in., Antiquity, 2025

"Zasiedlenie wzgórza wydaje się być nieprzerwane podczas przejścia do wczesnej epoki żelaza" - piszą badacze w "Antiquity" pod kierunkiem Bence Soósa z Węgierskiego Muzeum Narodowego. Wśród odkrytych przedmiotów są nie tylko metalowe artefakty, ale także koraliki z bursztynu, kły dzików i świń domowych oraz elementy tkanin i skóry.

Badania osadów wskazują również na obecność soczewicy i prosa, co jest charakterystyczne dla epoki brązu i żelaza. Wzgórze Somló, wznoszące się na 431 metrów, nie zostało naruszone przez współczesne działania wydobywcze, co czyni je idealnym miejscem do badań archeologicznych.