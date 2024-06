Aktywuj tę opcję w Google Maps. Unikniesz zmory podróżnych

Niezależnie od tego, czy podróżujesz samolotem, pociągiem, czy samochodem z nawigacją w telefonie, prędzej czy później znajdziesz się w nieznanym mieście z ciężką walizką, zastanawiając się, co dalej. W takich sytuacjach zazwyczaj sięgasz po telefon i uruchamiasz Google Maps, które dla wielu stały się niezastąpionym narzędziem. Niewielu jednak wie, że trasę można dostosować i zoptymalizować, korzystają z dodatkowych opcji oferowanych przez aplikację.

Włączenie tej ukrytej funkcji w Google Maps jest bardzo proste. Najpierw należy otworzyć aplikację Google Maps na smartfonie i ustawić trasę w tradycyjny sposób – wpisując punkt startowy i cel podróży. Ważne jest, by wybrać ikonę z postacią symbolizującą trasę pieszą, ponieważ opcje dla kierowców są inne. Następnie należy kliknąć na trzy kropki obok miejsca docelowego, co spowoduje rozwinięcie menu, w którym wybieramy "Opcje". Tam znajdziesz różne możliwości dostosowania trasy do swoich potrzeb.