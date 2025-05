Najbardziej zaśmiecone miejsce na świecie? Leży 5 km pod wodą

Z badań opublikowanych w "Marine Pollution Bulletin" wynika, że odpady docierają do Głębi Calypso zarówno z lądu, jak i z morza. Lekkie plastikowe śmieci są przenoszone przez prądy morskie, a niektóre worki pełne odpadów są bezpośrednio wyrzucane ze statków. Profesor Miquel Canals z Uniwersytetu w Barcelonie zaznacza, że to miejsce jest jednym z najbardziej zanieczyszczonych na świecie.

To odkrycie powinno stanowić bodziec do podjęcia działań na rzecz ochrony środowiska morskiego. Pierwsze odpady na dnie morskim zostały zidentyfikowane w 1975 r. w cieśninie Skagerrak. Obecnie Morze Śródziemne jest jednym z najbardziej zanieczyszczonych akwenów na świecie, co potwierdzają badania z ostatnich lat. Wyjątkowo duże zagęszczenie odpadów odkryto też w 2021 roku w Cieśninie Mesyńskiej.