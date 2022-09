Alternatywa dla tradycyjnego ogrzewania? Ten dom jest zasilany wodorem

Jednak dom korzysta nie tylko z zasilania wodorowego. Jego pomysłodawcy wyposażyli go także w inne źródła energii odnawialnej, dzięki czemu może on czerpać energię ze słońca i źródeł geotermalnych. Dom we Włoszech ma być też inspiracją dla przyszłych projektantów, którzy będą rozwijać pomysł domów zasilanych wodorem i innymi odnawialnymi źródłami energii. W projekt współfinansowany przez UE włączyła się też Polska.