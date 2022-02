Amerykańskie F-15 w Polsce. Mają wzmocnić wschodnią flankę NATO

Samoloty należą do 493rd Fighting Squadron, nazywanego potocznie "Ponurymi Żniwiarzami". Jest to dywizjon wchodzący w skład 48 Skrzydła Myśliwskiego US Air Force. Maszyny, które pojawiły się w czwartek 10 lutego w Polsce to myśliwce F-15C i F-15D Eagle. Przyjrzyjmy się ich możliwościom.