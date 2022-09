Apple Muzeum. Miejsce na mapie Warszawy dla fanów sprzętu z nadgryzionym jabłkiem

Na powierzchni 320 mkw. Apple Muzeum można znaleźć 1600 eksponatów, ale to nie wszystkie, które posiada Jacek Łupina - właściciel całej kolekcji. Cześć wystawionych sprzętów rotuje, aby móc zaskakiwać odwiedzających i zachęcać ich do ponownych wizyt.

Co ciekawe, Pan Jacek najpierw wystawiał kolekcję sprzętów w swoim domu pod Warszawą. Kiedy zrobiło się nieco tłoczno ze względu na rosnące zainteresowanie miejscem i rosnącą liczbę eksponatów, trafiających do niego z całego świata, w tym Brazylii czy Japonii (część sprzętów udało się pozyskać dzięki instagramowym znajomościom, co pokazuje jaką rolę odgrywa i odgrywała tutaj technologia), Apple Museum przeniosło się do Piaseczna, a ostatecznie zagościło na 2 piętrze Fabryki Norblina.