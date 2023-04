Bank Millennium kontynuuje ogólnopolską dyskusję o ekoinnowacyjności

- Innowacje oraz ekologia to istotne trendy, których połączenie ma pozytywny wpływ zarówno na konkurencyjność gospodarki, jak i na środowisko naturalne oraz przyszłość planety. W Polsce jest sporo przestrzeni na działania. Ostatnie lata to niewątpliwie wzrost aktywności w tym obszarze, jednak wciąż w europejskim rankingu ekoinnowacyjności plasujemy się na przedostatnim miejscu spośród krajów UE. Zainspirowało nas to do podjęcia wyzwania i zbadania, wspólnie z partnerami merytorycznymi Eko-indeksu, jak ekoinnowacyjność rozwija się w naszym kraju. Wyniki potwierdziły, że zakres ekoinnowacyjności jest bardzo zróżnicowany na poziomie województw, a rozwój zielonych innowacji to długotrwały proces. Innowacyjności sprzyja współpraca różnorodnych środowisk, w tym przede wszystkim biznesu, nauki, władz lokalnych, ale też administracji publicznej. Dialog i wzajemne zrozumienie potrzeb na różnych etapach procesu daje gwarancję na bardziej skuteczne wdrożenie ekoinnowacyjnych rozwiązań. Dlatego też aktywnie popularyzujemy działania na rzecz ekoinnowacyjności, tworząc swego rodzaju ekosystem dla ekoinnowacji – powiedział Grzegorz Maliszewski, główny ekonomista w Banku Millennium, a także pomysłodawca i autor Eko‑indeksu Millennium.