Bank Pocztowy wprowadza innowację. Klienci skorzystają z karty biometrycznej

Bank Pocztowy we współpracy z organizacją Mastercard i firmą Thales jako pierwsza instytucja w Polsce udostępnił dzisiaj kartę biometryczną dla klientów indywidualnych. Zarząd Banku podkreśla, że jest to kolejne działanie wpisujące się w strategię rozwoju rozwiązań cyfrowych Banku Pocztowego, które upowszechni i jeszcze bardziej zwiększy bezpieczeństwo transakcji bezgotówkowych w Polsce.

– Karty biometryczne to zupełnie nowa jakość w zakresie bezpieczeństwa realizacji transakcji bezgotówkowych. Odcisk palca, a mówiąc precyzyjniej pozyskany wzorzec biometryczny odcisku linii papilarnych palca, jest czymś unikatowym dla każdego człowieka. Oznacza to, że wyeliminowane zostaje ryzyko dokonania transakcji zbliżeniowej przez kogoś innego niż prawowity posiadacz karty – komentuje Sylwia Kosidło, Dyrektor Departamentu Bankowości Cyfrowej i Usług Płatniczych Banku Pocztowego.

W pierwszej edycji sprzedaży limitowanej oferowanych jest 950 sztuk kart biometrycznych. Najpierw trafią one do klientów, którzy posiadają już rachunek w Banku Pocztowym. – Mam nadzieję, że udostępnienie klientom indywidualnym kart biometrycznych jeszcze bardziej spopularyzuje transakcje bezgotówkowe w Polsce. Jesteśmy pierwszym bankiem na rodzimym rynku, który wprowadza to innowacyjne rozwiązanie dla klientów indywidualnych i jednocześnie jednym z nielicznych w Europie – dodaje Kosidło.