Będzie pracował na głębokości 3 km. Powstaje podwodny "Teleskop Webba"

Nietypowy teleskop będzie miał za zadanie zbierać dane o neutrinach. Według naukowców jest to bardzo ważne dla lepszego poznania Wszechświata . Chociaż miliardy neutrin przechodzą przez ludzkie ciało w każdej sekundzie, są one jednymi z najbardziej nieuchwytnych cząstek w kosmosie, jeśli chodzi o ich rzeczywistą obserwację . KM3Net ma za zadanie zmienić ten stan rzeczy. Dlaczego jest tak ważny dla nauki?

Warto nadmienić, że to, co sprawia, że wspomniane cząstki ​​są tak trudne do wykrycia, jest również tym, co czyni je niezwykle cennymi dla astronomów. W przeciwieństwie do fotonów lub cząstek światła, neutrina są w dużej mierze niezakłócane przez materię i pola elektromagnetyczne, co oznacza, że ​​nie ulegają takiej samej degradacji podczas przemierzania ogromnej przestrzeni kosmicznej.