Parujące okna w domu. Jak poradzić sobie z tym problemem?

Parowanie okien to zjawisko, które pojawia się najczęściej w okresie jesienno-zimowym. Zimne szyby w połączeniu z wysoką wilgotnością powietrza w domu stwarzają idealne warunki do osadzania się pary wodnej. Choć na pierwszy rzut oka problem wydaje się błahy, w rzeczywistości może prowadzić do poważniejszych konsekwencji, takich jak rozwój pleśni na ścianach czy osłabienie konstrukcji okna. Na szczęście istnieje kilka prostych sposobów, które pozwalają skutecznie poradzić sobie z parującymi oknami i zapobiec dalszym problemom.