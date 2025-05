Biegasz, jeździsz, spacerujesz? Top 5 smartwatchy, które pokochasz wiosną

Smartwatch Huawei Watch GT 5 Active 46mm

Huawei Watch GT 5 Active to zegarek, który wyróżnia się eleganckim designem i imponującą funkcjonalnością. Jego 1,43-calowy ekran AMOLED oferuje wyrazisty i czytelny obraz w każdej sytuacji, a minimalistyczna, czarna obudowa świetnie komponuje się zarówno z codziennym, jak i sportowym strojem. Urządzenie zostało wyposażone w zaawansowane czujniki, które monitorują tętno, poziom stresu, saturację krwi i jakość snu. Dzięki nowemu systemowi operacyjnemu HarmonyOS możesz korzystać z bogatego zestawu aplikacji oraz funkcji wspierających zdrowy tryb życia. Smartwatch obsługuje ponad 100 trybów sportowych i oferuje szczegółowe analizy treningowe. Długi czas pracy na baterii – nawet do 14 dni – pozwala Ci zapomnieć o codziennym ładowaniu.

Zegarek sportowy Garmin Fenix 7X Pro Solar Czarny

Garmin Fenix 7X Pro Solar to multisportowy zegarek premium dla najbardziej wymagających użytkowników. Jego wytrzymała konstrukcja z tytanową ramką, wzmacnianą szkłem Power Sapphire i wbudowaną latarką LED sprawia, że jest gotowy na każde warunki, od górskich szlaków po ekstremalne wyprawy. Zasilanie solarne wydłuża czas działania nawet do 37 dni w trybie zegarka, co zapewnia niezrównaną niezależność. Zaawansowane funkcje treningowe, mapy TopoActive, dokładny GPS, monitoring VO2 max, czasu regeneracji oraz wskazówki wydolnościowe to tylko część jego możliwości. Smartwatch obsługuje też płatności Garmin Pay, muzykę z popularnych platform i powiadomienia z telefonu. To idealne rozwiązanie dla sportowców, podróżników i entuzjastów aktywnego stylu życia, którzy oczekują sprzętu najwyższej klasy z inteligentnymi funkcjami i ekstremalną wytrzymałością.

Smartwatch Samsung Galaxy Watch 7 40mm

Samsung Galaxy Watch 7 w wersji 40 mm to smartwatch, który łączy elegancki, kobiecy design z najnowszą technologią zdrowotną. Kremowa koperta i minimalistyczna forma sprawiają, że doskonale komponuje się zarówno z biznesowym garniturem, jak i sportowym outfitem. Zegarek działa pod kontrolą Wear OS, oferując dostęp do sklepu Google Play oraz szerokiej gamy aplikacji. Zaawansowane czujniki śledzą rytm serca, poziom stresu, cykl menstruacyjny, sen oraz aktywność fizyczną z niespotykaną dotąd precyzją. Dzięki ulepszonemu BioActive Sensor, Galaxy Watch 7 monitoruje Twoje zdrowie z większą dokładnością, a funkcje takie jak analiza składu ciała czy treningi personalne, pomagają Ci osiągać cele fitness. Dodatkowo oferuje wsparcie dla eSIM, dzięki czemu możesz prowadzić rozmowy i odbierać wiadomości bez telefonu. To idealny wybór, jeśli szukasz stylowego zegarka z funkcjami klasy premium.

Smartwatch Suunto Race All

Suunto Race All to sportowy smartwatch stworzony z myślą o intensywnym treningu i długodystansowych wyzwaniach. Jego matowa, czarna obudowa kryje w sobie 1,43-calowy ekran AMOLED, który gwarantuje wyjątkową przejrzystość i kontrast nawet w ostrym świetle. Zegarek wyposażono w ponad 95 trybów sportowych oraz zaawansowane funkcje nawigacyjne, w tym precyzyjne śledzenie GPS i analizę tętna z nadgarstka. Suunto Race obsługuje także import tras i pełną analizę regeneracji, snu i gotowości treningowej. Dzięki intuicyjnemu interfejsowi, możesz łatwo przeglądać statystyki, zarządzać planami treningowymi i synchronizować dane z aplikacją Suunto. Solidna bateria pozwala na działanie do 26 dni w trybie zegarka lub do 5 dni w trybie GPS. Suunto Race to idealne rozwiązanie dla osób, które szukają wytrzymałego, niezawodnego zegarka do biegania, jazdy na rowerze, trekkingu i treningów siłowych.

Zegarek sportowy Polar Ignite 3 S/L

Polar Ignite 3 w wersji szaro-złotej to stylowy zegarek sportowy, który pomoże Ci zadbać o kondycję fizyczną, sen i ogólną równowagę życiową. Wyposażony w jasny ekran AMOLED o wysokiej rozdzielczości i dotykowym interfejsie, pozwala na intuicyjne korzystanie z funkcji treningowych i zdrowotnych. Dzięki zaawansowanemu czujnikowi optycznemu możesz monitorować tętno, jakość snu, poziom regeneracji oraz energii. Funkcja Nightly Recharge analizuje sen i pomaga dobrać odpowiedni poziom aktywności kolejnego dnia. Ignite 3 oferuje też przewodniki treningowe FitSpark, które proponują ćwiczenia dostosowane do Twojej formy i celu. Lekką konstrukcję i smukły profil docenisz podczas noszenia przez cały dzień, a nawet w nocy.

