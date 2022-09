BlueWalker 3 już w kosmosie. Satelita może przyćmić wszystko oprócz Księżyca

SpaceX wystrzelił w kosmos największego w historii, komercyjnego satelitę komunikacyjnego BlueWalker 3. Nowatorskie urządzenie zaprojektowane do dostarczania sygnałów telefonii komórkowej z kosmosu, rozwinie dużą antenę o powierzchni 64 metrów kwadratowych, czyli o powierzchni porównywalnej do boiska do squasha.