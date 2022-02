C-17 Globemaster dostarcza sprzęt na Ukrainę. Co to za maszyna?

C-17 Globemaster to ciężka wojskowa maszyna produkowana przez Boeinga. Jest w stanie wziąć na pokład ponad 100 żołnierzy; może także dostarczać śmigłowce, wozy bojowe, czołgi czy baterie przeciwlotnicze. Praktyka pokazała, że możliwości C-17 są jednak znacznie większe od zakładanych – podczas ewakuacji z Kabulu samolot odleciał z 823 pasażerami na pokładzie.

Sprawdzi się w każdych warunkach

Wielką zaletą C-17 jest nie tylko wielki udźwig, ale także fakt, że może on lądować na krótkich pasach startowych. Z tego względu uchodzi za maszynę, która jest w stanie dostarczyć ładunek do każdego miejsca na świecie, wliczając w to rejony niedostępne dla innych samolotów.

Dzięki tym możliwościom może transportować potrzebny sprzęt i żołnierzy bezpośrednio w tereny, na których toczą się walki. C-17 napędzają cztery silniki turbowentylatorowe Pratt & Whitney F117-PW-100, każdy o sile ciągu ponad 9 tys. N.

Strefa 51. W okolicy odkryto tajemnicze obiekty. Wojsko USA może coś ukrywać

Samolot może przetransportować ładunek przekraczający 70 ton (jego całkowita ładowność wynosi 77 t). Osiąga prędkość do 950 km/h i lata na pułapie ponad 13,7 km. Ma 53 m długości, 16,79 m szerokości, a rozpiętość jego skrzydeł to 51,74 m. Masa własna samolotu wynosi 128 t. Zasięg C-17 to ok. 8700 km bez tankowania w powietrzu; wartość ta zmienia się oczywiście w zależności od masy ładunku – przy ok. 73 tonach zasięg spada do 4442 km.

Ciekawostką jest, że jedna z takich maszyn została wykorzystana w filmie "Uwolnić orkę". C-17 przetransportował wtedy tytułowe zwierzę o imieniu Keiko ze Stanów Zjednoczonych na Islandię, gdzie je wypuszczono. Z maszyny korzysta także Polska, jednak nie posiadamy jej na własność. W ramach programu NATO Strategic Airlift Capability mamy rocznie do dyspozycji 150 godzin lotu tym samolotem. C-17 został użyty do sprowadzenia do Polski ciał ofiar katastrofy w Smoleńsku.

Pistolet ''Dropster''. Nowoczesna broń przeciw dronom