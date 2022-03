Cana One drukuje... napoje. Pierwsza na świecie molekularna drukarka płynów

Chociaż do replikowania posiłków jeszcze, prawdopodobnie, daleka droga, Cana podjęła próbę replikowania napojów. Jej efektem jest drukarka do napojów Cana One, pozwalająca uzyskać aż kilka tysięcy różnych produktów.

Jak podają naukowcy z firmy Cana, każdy napój składa się głównie z wody, co najmniej w 90 procentach. Cała reszta to dodatki takie jak cukier, alkohol lub związki smakowe. Mając tę wiedzę, badaczom udało się odkryć, jak zidentyfikować i wyizolować te cząsteczki, które napędzają smak i aromat, aby drukarka mogła łatwo odtworzyć tysiące napojów.

Model biznesowy Cana zakłada, że użytkownik, poza zakupieniem samej drukarki w cenie 499 dolarów (w przedsprzedaży, później cena wzrośnie do 799 dolarów), będzie płacił także za każdy wydrukowany przez urządzenie napój. Opłaty mają się wahać od 0,29 do 2,99 dolarów za jeden drink, a w zamian firma oferuje się, że będzie dostarczać do użytkownika regularnie wkłady do drukarki, całkowicie za darmo.