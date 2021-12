Chiny dysponują nowym satelitą. To najpotężniejsze narzędzie do obserwacji Ziemi

Mały chiński satelita w ciągu zaledwie 42 sekund, uchwycił obrazy dużego obszaru wokół miasta w USA, które byłyby wystarczająco ostre, aby zidentyfikować pojazd wojskowy na ulicy – podaje South China Morning Post. Pozwoliłby one także ustalić, jaki rodzaj broni może być nim transportowany.

Beijing-3 jednotonowy satelita komercyjny wystrzelony przez Chiny w czerwcu, przeprowadził dogłębne skanowanie głównego obszaru Zatoki San Francisco o powierzchni 3800 kilometrów kwadratowych. Według naukowców zaangażowanych w projekt satelita podczas testów przechylał się i zataczał ostre kręgi, zmieniając kąt linii widzenia kamery w stosunku do ziemi. Ruch ten pozwolił na uchwycenie większego obszaru, niż do tej pory udawało się to satelitom.