Chiny szukają sposobu na pornografię. Pomóc ma urządzenie "czytające w myślach"

Pornografia w Chinach jest zakazana, a jej oglądanie traktuje się jako przestępstwo. Władze państwa cały czas starają się doskonalić egzekwowanie przepisów oraz założeń krajowej polityki cenzurowania zakazanych treści. Do tej pory wdrożono narzędzie bazujące na sztucznej inteligencji , które identyfikuje zdjęcia pornograficzne w sieci i pozwala na ich usuwanie. Chiny zatrudniają również szereg pracowników, których zadaniem jest wykrywanie treści pornograficznych.

Osoby (są to głównie kobiety) na stanowiskach nazywanych "jian huang shi" lub "rzeczoznawcą porno" przeglądają zdjęcia oraz filmy dostępne w chińskim internecie. Zajęcie jest wymagające i po pewnym czasie przyczynia się do powstania zmęczenia i rutyny. To sprzyja popełnianiu błędów. Dodatkowo nawet algorytmy sztucznej inteligencji nie są w stanie wyłapać wszystkich zakazanych treści.