Co robić, gdy dzwoni nieznany numer? To może uchronić cię przed problemami

Obecnie bardzo łatwo jest zdobyć czyjś prywatny numer telefonu . Najczęściej sami udzielamy na to zgody, np. przystępując do klubów lojalnościowych i zakładając karty rabatowe.

Duże firmy sprzedają swoje bazy danych firmom telemarketingowym, które z kolei przekazują te informacje kolejno innym podmiotom. W rezultacie twój numer może krążyć w setkach baz danych, o których istnieniu nie masz pojęcia. Kolejna kwestia to udostępnianie numeru w sieci — zwłaszcza w ogłoszeniach internetowych . W takich przypadkach każdy może mieć do niego dostęp, a jego usunięcie zazwyczaj niewiele daje.

Ignorowanie połączeń to rozwiązanie krótkoterminowe. Czasem na linii może być ktoś, z kim faktycznie powinniśmy porozmawiać. Dlatego warto odbierać telefony , ale jednocześnie być czujnym na nietypowe sytuacje .

Dobrym zwyczajem jest więc sprawdzenie numeru w Google — jeżeli należy on do telemarketera lub osoby działającej podejrzanie, najpewniej znajdziesz odpowiednie informacje już na początku wyników wyszukiwania. Aby dodatkowo upewnić się, że rozmawiasz z prawdziwą instytucją, warto też najpierw rozłączyć się, a następnie oddzwonić do niej samodzielnie, korzystając z numeru uzyskanego z oficjalnego źródła.