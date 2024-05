Co wpłynie na opłacalność OZE? Na co wskazuje Międzynarodowa Agencja Energetyczna

Akumulatory służą do przechowywania energii, przyczyniają się do zmniejszenia obciążeń sieci energetycznych i zwiększają dostęp do energii elektrycznej. Obecnie wzrasta wsparcie polityczne ze strony rządów dla technologii przeznaczonych do magazynowania energii. Aby zwiększyć do nich dostęp, określają one nowe cele, przyznają dotacje finansowe oraz uchwalają reformy.