Co zrobić z pralką w czasie burzy? Zobacz, czy warto odłączyć ją od sieci

Chociaż technologia stale się rozwija i pomaga nam dzięki temu lepiej radzić sobie z burzami, to nie należy zapominać o tym, że wyładowania elektryczne nadal stanowią zagrożenie. Firma Tauron informuje na swojej stronie, że w czasie burzy zawsze istnieje ryzyko uszkodzenia urządzeń elektrycznych w wyniku wyładowań atmosferycznych. Nowoczesne urządzenia często mają zabezpieczenia przed przepięciami, ale nie zawsze są one skuteczne w obliczu silnych wyładowań.

Odłączanie urządzeń od instalacji elektrycznej podczas burzy chroni je przed uszkodzeniami spowodowanymi nagłymi przepięciami w sieci. Możemy w ten sposób uniknąć dodatkowych wydatków związanych z koniecznością naprawy lub wymiany sprzętu. Należy jednak pamiętać także o tym, że takie uszkodzenia mogą prowadzić do poważniejszych następstw w tym do pożarów lub porażenia prądem. Odłączając sprzęt, dbasz zatem nie tylko o swoje mienie, ale także o swoje bezpieczeństwo.

Które urządzenia elektryczne należy wyłączyć podczas burzy? Zwykle skupiamy się na sprzęcie bardziej podatnym na przepięcia - mowa tu głównie o telewizorach, komputerach, modemach czy innych urządzeniach elektronicznych. Pomocne przy ich zabezpieczaniu mogą być także listwy antyprzepięciowe, które chronią sprzęt przed nagłymi skokami napięcia. Warto mieć przy tym jednak na uwadze, że nie chronią one przed wyładowaniami atmosferycznymi. Co zatem zrobić ze sprzętem znajdującym się w łazience?

Tauron radzi, aby odłączać urządzenia od prądu podczas burzy. Dotyczy to wszystkich urządzeń podłączonych do sieci elektrycznej, nawet tych w łazience - zazwyczaj są to pralka, suszarka, a także bojlery elektryczne (które pobierają najwięcej prądu w łazience).