Co zrobić ze zużytą żarówką? Gdzie ją wyrzucić?

Żarówki, halogeny, świetlówki, oświetlenie LED. Każdy z nas wykorzystuje je do oświetlania własnego domu. Każde źródło światła ma jednak swoją żywotność. Co należy zrobić ze spaloną żarówką i gdzie wyrzucić tego typu odpady? Tłumaczymy.

Współcześnie stosowany energooszczędny sprzęt oświetleniowy jest nieco bardziej złożony w porównaniu z tradycyjnymi żarówkami. Ma to swoje plusy - żywotność źródeł światła typu LED jest znacznie dłuższa, niż ma to miejsce w przypadku technologii wolframowych czy halogenowych. Ma to jednak swoją cenę - nie tylko tę, którą płacimy przy kasie.

Żarówki tradycyjne i halogenowe mają względnie prostą konstrukcję, dzięki czemu po ich przepaleniu można je bez skrupułów wyrzucić do pojemnika na odpady zmieszane, nie są one bowiem poddawane recyklingowi. Oczywiście oddanie ich w punkcie zbiórki elektrośmieci lub wyrzucenie do specjalnego pojemnika na żarówki jest jak najbardziej w porządku.

Zużyta świetlówka - gdzie ją wyrzucić?

Świetlówki to odpady, które nie powinny trafiać do kontenerów na odpady zmieszane. Znajduje się w niej bowiem rtęć, która jest szkodliwa dla ludzi, zwierząt, a także dla gleby. Świetlówkę powinniśmy oddać do specjalnego punktu lub sklepu, w którym chcemy kupić nowe źródło oświetlenia. Sprzedawca ma obowiązek przyjąć od nas zużyte źródło światła. Należy jednak pamiętać, że jest tak tylko pod warunkiem, że żaden z jego wymiarów nie przekracza 25 centymetrów.

Zużyta żarówka LED - gdzie ją wyrzucić?