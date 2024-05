Błąd w zabezpieczeniu pralek pozwalał na darmowe pranie. Sprawdź, jak odkryło go dwóch studentów

Studenci odkryli, że można wykorzystać API aplikacji CSC Go do zdalnego wysyłania poleceń do pralek oraz manipulowania saldem konta użytkownika bez faktycznego doładowywania środków. Dzięki temu byli w stanie nie tylko uruchomić cykl prania za darmo, ale również symulować posiadanie milionów dolarów na swoim koncie w aplikacji. CSC ServiceWorks, jako dostawca usługi, nie zadbał o właściwe sprawdzanie zabezpieczeń na swoich serwerach, co stanowi poważne uchybienie w ochronie przed nieautoryzowanym dostępem. Pomimo prób kontaktu i zgłoszenia problemu, firma nie odpowiedziała na wezwania do naprawy błędu.