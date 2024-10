Zdjęcie będące symbolem zbrodni. Znaleziono je w niemieckim obozie

Obóz Buchenwald rozpoczął swoją działalność w 1937 r. i funkcjonował prawie do końca II wojny światowej. To miejsce w niemieckiej Turyngii stało się przystanią śmierci dla ok. 56 tys. osób, reprezentujących narody całej Europy. Warunki panujące w obozie były okrutne, a śmiertelność więźniów utrzymywała się na wysokim poziomie.