Czas na wielkie sprzątanie. Nie musisz przy tym wstawać z kanapy

Zbliżające się Święta to najlepsza okazja, by sprawić sobie lub bliskiej osobie prezent, który posłuży przez lata. Ciekawą propozycją są rozwiązania, ułatwiające codzienne życie i podnoszące jego jakość, takie jak automatyczne odkurzacze. Zwłaszcza, że firma Dreame przygotowała wyjątkową promocję na swoje urządzenia. Są tańsze nawet o 40 proc.

Sprzątanie jest czynnością przez jednych znienawidzoną, a przez innych lubianą i wręcz uznawaną za relaksującą. Bez względu na to, do której z tych grup należysz, musisz przyznać, że utrzymanie porządku daje wiele korzyści. Oprócz wymiaru praktycznego wpływa też pozytywnie na nasze samopoczucie, o czym niejednokrotnie wspominają psychologowie. Dlaczego więc nie ułatwić tej czynności innowacyjnym sprzętem, który wiele rzeczy zrobi za nas?

Firma Dreame w swojej ofercie ma bogaty wybór odkurzaczy, z którymi pozbywanie się drobnych okruszków, a nawet sierści domowych pupili stanie się jeszcze prostsze. Dodatkowo w okresie świątecznym przygotowała wyjątkowe, bo sięgające ponad 40 proc. rabaty. Nie masz jeszcze pomysłu na praktyczny prezent dla siebie lub swoich bliskich? W takim razie podpowiadamy, które modele Dreame zasługują na szczególną uwagę.

I co najważniejsze: promocja nie kończy się wraz pojawieniem pierwszej Gwiazdki. Obowiązuje do 31 grudnia.

Robot sprzątający Dreame L10s Ultra

© materiały partnera | LQSY wx/3294524

Dreame L10s Ultra to zaawansowany robot odkurzająco-mopujący, który ucieszy wszystkich miłośników porządku. Urządzenie nie tylko czyści podłogi - odkurzające je i mopując, ale też samo utrzymuje się w czystości. Działa w automatyczny sposób, a co więcej planuje trasy sprzątania, dotrze więc w każdy zakamarek naszego domu. Zwłaszcza że kamera RGB i nawigacja AI ułatwiają mu poruszanie się i omijanie przeszkód. Dreame L10s Ultra posiada dedykowaną aplikację, która sprawia, że współpraca z nim staje się jeszcze łatwiejsza. Dzięki niej możemy zlecać zadania tej robotycznej "pomocy domowej" zaledwie kilkoma kliknięciami na ekranie telefonu. W obecnej promocji urządzenie nabędziemy aż 23 proc. taniej. Cena promocyjna to 2999 zł (cena pierwotna 3899 zł).

Robot sprzątający Dreame D9 Pro

Ten robot sprzątający poleca się wszystkim, którzy szukają dobrego prezentu pod choinkę, ale mają nieco ograniczony budżet. W okresie świątecznym można go nabyć aż 47 proc. taniej. Regularna cena Dreame D9 Pro wynosi 1299 zł, a obecna, promocyjna - 689 zł. Za taką kwotę kupimy urządzenie o mocy ssącej do 4000, które bez większego wysiłku poradzi sobie kurzem, resztkami jedzenia, włosami, a nawet sierścią zwierząt domowych. Cztery tryby do wyboru dostosują jego pracę do naszych aktualnych wymagań, a możliwość jednoczesnego odkurzania i mopowania podłogi sprawi, że zaoszczędzimy sporo czasu. Ten automatyczny robot rozpoznaje typ powierzchni, po jakiej się porusza. Dodatkowo skanuje pomieszczenia w zakresie 360°, tworzy ich mapy i wykorzystuje je do wyznaczania najlepszych ścieżek sprzątania, w czym pomaga mu wbudowany system nawigacji LiDAR.

© materiały partnera

Robot sprzątający Dreame L20 Ultra

L20 Ultra to potężny sprzymierzeniec czystego domu, który Dreame naszpikował zaawansowanymi technologiami. Na uwagę zasługuje między innymi technologia MopExtend™, pozwalająca na automatycznie wysuwanie mopa, aby dotrzeć do miejsc, z którymi roboty zwykle mają problemy, a także potężny system ssania Vormax™. Nic się przed nim nie ukryje. Robot automatycznie rozpoznaje kąty i krawędzie, dzięki czemu z łatwością wyczyścić podłogi wzdłuż listw przypodłogowych, a także inne krawędzie z dokładnością do 2 mm. Co więcej, samodzielnie opróżnia zbiornik na kurz i brudną wodę, sam też czyści nakładki mopujące. Brzmi jak znacznie mniej pracy? To nie wszystko. Dreame L20 Ultra sam też wróci do stacji ładującej, gdzie będzie czekał w gotowości na kolejną, specjalną misję. Tą możemy mu zlecić korzystając z aplikacji Dreamehome. W obecnej promocji urządzenie kupimy aż 19 proc. taniej. Cena promocyjna to 4299 zł (cena pierwotna 5299 zł).

© materiały partnera

Robot sprzątający Dreame L10s pro

L10s pro to kolejny robot sprzątający w ofercie Dreame o sile ssania 5300 Pa, który poradzi sobie z uporczywymi zanieczyszczeniami - bez względu na to, kto ponosi za nie winę - my sami, nasze zwierzaki, czy pociechy. Można go uruchomić z poziomu aplikacji, albo korzystając z komend głosowych. Urządzenie współpracuje z Asystentem Google, Amazon Alexa i Siri. Dzięki Dreame L10s pro zachowamy czystość nie tylko drewnianych podłóg, płytek, ale i dywanów.

Robot samodzielnie rozpozna powierzchnię i automatycznie dostosuje moc ssania. Nie musimy się o nic martwić, bo urządzenie wracając do stacji dokującej, podnosi pady mopujące, aby wyeliminować ryzyko zabrudzenia dywanów i dopiero co umytej podłogi. Warto też wspomnieć o inteligentnym systemie nawigacji LiDAR, pozwalającym tworzyć mapy naszych mieszkań i wyznaczać optymalne trasy mopowania, czy odkurzania. Wszystko to w niezwykle korzystniej cenie. W obecnej promocji urządzenie kupimy aż 33 proc. taniej. Cena promocyjna to 1549 zł (cena pierwotna 2299 zł).

Płatna współpraca z Dreame International