Czeka nas rewolucja w lotnictwie? Ta bateria może w tym pomóc

Zastosowanie włókna węglowego w tej baterii pozwala na znaczną redukcję wagi samolotu , co jest kluczowe dla zwiększenia efektywności i zasięgu lotów. W praktyce oznacza to, że bateria jest jednocześnie częścią struktury pojazdu, co eliminuje potrzebę stosowania dodatkowych, ciężkich akumulatorów. Dzięki temu, samolot staje się lżejszy, co przekłada się na niższe zużycie energii i lepszą wydajność.

Nowa technologia osiąga imponującą gęstość energetyczną na poziomie 30 Wh/kg, co czyni ją konkurencyjną w porównaniu do tradycyjnych technologii. Dzięki takiej konstrukcji bateria nie tylko dostarcza energii, ale również stabilizuje pojazd, pełniąc rolę podobną do ludzkiego szkieletu, który utrzymuje organizm w ryzach. To innowacyjne podejście otwiera drzwi do bardziej zrównoważonego, energooszczędnego i ekologicznego transportu.