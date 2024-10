Ważne zmiany w przepisach. Domowe magazynowanie energii będzie prostsze

Ok, rozumiem

Nowe przepisy dotyczące domowego magazynowania energii wprowadzają istotne zmiany, które znacząco ułatwią inwestycje w większe magazyny energii. Zmiana ta ma na celu zwiększenie autokonsumpcji energii i poprawę efektywności systemów prosumenckich. Dowiedz się, co dokładnie się zmieni.

Domowe magazynowanie energii staje się coraz bardziej popularne wśród prosumentów, zwłaszcza tych korzystających z systemu fotowoltaicznego. W ostatnich latach, dzięki różnym programom wsparcia, takim jak Mój Prąd, coraz więcej osób decyduje się na inwestycję w urządzenia do przechowywania energii. Dotychczas jednak przepisy ograniczały możliwości rozwoju takich instalacji. Zmiany w Prawie energetycznym mają na celu ułatwienie inwestycji w magazyny energii i zwiększenie ich pojemności, co może znacznie wpłynąć na przyszłość prosumeryzmu w Polsce.

Domowe magazynowanie energii - co to takiego?

Domowe magazynowanie energii to proces przechowywania nadwyżki energii elektrycznej wytwarzanej przez mikroinstalacje, takie jak panele fotowoltaiczne. Główną ideą jest gromadzenie energii w specjalnych urządzeniach – magazynach energii – aby można było ją wykorzystać w późniejszym czasie, na przykład w godzinach, gdy produkcja energii jest niska, a zapotrzebowanie większe. Dzięki temu prosumenci, czyli osoby produkujące i konsumujące energię, mogą zwiększyć swoją niezależność energetyczną oraz efektywniej korzystać z wyprodukowanej energii, zamiast oddawać ją od razu do sieci.

Magazyny energii stają się coraz bardziej popularne wśród prosumentów, ponieważ pozwalają na maksymalne wykorzystanie wyprodukowanej energii, zwłaszcza w połączeniu z programami wsparcia, takimi jak Mój Prąd. W praktyce oznacza to, że w dni słoneczne, gdy panele fotowoltaiczne produkują więcej energii niż jest potrzebne, nadmiar trafia do magazynu. Następnie, gdy produkcja spada, na przykład w nocy, energia zmagazynowana może być używana na bieżące potrzeby domowe. Domowe magazynowanie energii to więc kluczowy krok ku zwiększeniu autokonsumpcji i obniżeniu rachunków za prąd, szczególnie dla tych, którzy są objęci systemem net-billingu.

Ważne zmiany w przepisach - co się zmieni?

Nowelizacja Prawa energetycznego przyniesie kluczowe zmiany dla prosumentów, którzy inwestują w magazyny energii. Dotychczas przepisy ograniczały moc magazynu energii do wartości odpowiadającej mocy zainstalowanej mikroinstalacji, na przykład paneli fotowoltaicznych. Oznaczało to, że prosumenci nie mogli instalować magazynów o większej pojemności, co utrudniało efektywne przechowywanie nadwyżek energii i optymalne jej wykorzystanie.

