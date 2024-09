Czy ładowanie telefonu w etui niszczy baterię? Niewiele osób o tym wie

Ładowanie telefonu w etui to temat, który niejednokrotnie budzi kontrowersje. Wielu użytkowników smartfonów nie zdaje sobie sprawy, że ten nawyk może mieć wpływ na żywotność baterii. Choć etui chroni urządzenie przed uszkodzeniami , może również prowadzić do jego nadmiernego nagrzewania się podczas ładowania. Wysoka temperatura jest jednym z głównych czynników, które mogą przyspieszyć degradację baterii . Warto zatem przyjrzeć się bliżej temu problemowi i zastanowić się, czy ładowanie telefonu w etui rzeczywiście jest bezpieczne.

Na to zjawisko wpływa kilka czynników, a najważniejszym z nich jest fakt, że nowoczesne ładowarki ładują telefony znacznie szybciej niż te sprzed dekady. W efekcie podczas tego procesu generowane są duże ilości ciepła. Baterie nagrzewają się bardziej intensywnie, co nie jest korzystne, ponieważ najlepiej działają w temperaturze od 18 st. C do 25 st. C.