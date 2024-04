Czy lecisz samolotem Boeing? Teraz łatwo to sprawdzisz

Firma Boeing, znana jako jeden z czołowych producentów samolotów w Stanach Zjednoczonych (konkurująca między innymi z SpaceX), ostatnio napotyka na serię problemów. Techniczne usterki w kilku samolotach doprowadziły do znacznego zmniejszenia zaufania klientów do tych maszyn. Obecnie w internecie można znaleźć nawet specjalną stronę internetową, która umożliwia sprawdzenie, czy zaplanowany lot będzie realizowany samolotem tej właśnie marki.

W ostatnich miesiącach marka Boeing zmagała się z serią awarii, co skłoniło do przeprowadzenia szczegółowych kontroli, aby zapewnić zgodność z rygorystycznymi standardami bezpieczeństwa. Na przykład, 5 stycznia bieżącego roku w samolocie Boeing 737 MAX 9 doszło do niecodziennego zdarzenia polegającego na wypadnięciu wtyczki z awaryjnych drzwi, co doprowadziło do przeprowadzenia licznych przeglądów technicznych.

Zgodnie z doniesieniami New York Times, aż 33 z 89 przeprowadzonych audytów wykazało problemy, co oznacza, że Boeing nie przeszedł 37% z nich z zadowalającym wynikiem. Te audyty były realizowane przez amerykańską agencję FAA. Jednym z bezpośrednich skutków było gwałtowne obniżenie wartości akcji Boeinga o 30% od początku 2024 roku, mimo deklaracji firmy o podjęciu niezbędnych kroków naprawczych. Po publikacji raportu, 14 marca, doszło do kolejnej niepokojącej sytuacji, gdy Boeing 777 American Airlines musiał awaryjnie lądować w Los Angeles z powodu mechanicznej awarii, na pokładzie znajdowało się prawie 250 osób.

Dla firmy Boeing seria technicznych problemów z samolotami w krótkim okresie oraz niekorzystne wyniki audytów przeprowadzonych przez FAA są złą nowiną. Do tego doszło do sytuacji, gdy rząd Stanów Zjednoczonych nakazał dodatkowe inspekcje maszyn tej marki, co może również wpłynąć na zasady bezpieczeństwa dotyczące samolotów innych producentów.

Nic zatem dziwnego, że znacząca część pasażerów wykazuje obawy przed podróżowaniem samolotami Boeinga. Chociaż trudno jest "wybrać sobie" model samolotu dla danego lotu, istnieje alternatywne rozwiązanie.

Jest to specjalna strona internetowa, dzięki której można sprawdzić, czy nasz lot będzie obsługiwany przez samolot amerykańskiego producenta. Wystarczy wejść na stronę https://www.amiflyingonaboeing.com/, wybrać linię lotniczą, podać numer lotu i datę, aby otrzymać informacje o modelu samolotu, którym będziemy lecieć.