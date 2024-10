Czy lepiej wyłączać czy usypiać laptopa? Zobacz, co się bardziej opłaca

W dzisiejszym świecie trudno sobie wyobrazić codzienne funkcjonowanie bez laptopa. Służy on nie tylko do zabawy, ale również do pracy i komunikacji, co sprawia, że sposoby korzystania z tego urządzenia są bardzo różnorodne. Równie często pojawiają się różnice zdań dotyczące jego użytkowania. Czy zazwyczaj wyłączasz laptopa, czy tylko go usypiasz?