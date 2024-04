Ceny energii elektrycznej od jakiegoś czasu idą w górę. Rząd wprowadził mechanizmy ochronne przed wysokimi kosztami energii. Według obecnych założeń ta pomocna "tarcza" ma przestać działać w lipcu 2024 roku. To oznacza, że druga połowa tego roku może być szczególnie kosztowna pod względem wydatków na energię. Warto wiedzieć, które sprzęty domowe zużywają najwięcej prądu, aby móc szukać sposobów na obniżenie kosztów. Obecnie cena za 1 kWh energii, biorąc pod uwagę wszystkie opłaty dodatkowe, wynosi około 1,11 zł.

Jak energochłonny jest piekarnik?

Piekarnik jest powszechnie uznawany za urządzenie, które zużywa dużo prądu. Jego moc to około 2000 W. Zwykle rozgrzewamy go do temperatury 200 stopni, co trwa około 41 minut. Przy założeniu, że korzystamy z piekarnika kilkakrotnie w tygodniu i że czasami działa on dłużej niż 41 minut, średnie dzienne zużycie wynosi 1,36 kWh.

Czy lodówka zużywa dużo prądu?

Lodówka jest urządzeniem, które znajduje się w każdym domu i jest niezbędne do naszego codziennego funkcjonowania. Jej średnie dzienne zużycie energii wynosi 0,74 kWh. Mimo że jest to sprzęt kluczowy w naszym życiu, nie generuje on dużych kosztów.

Płyta indukcyjna, pochłania energię w polskich domach

Płyta indukcyjna to jedno z urządzeń, które zużywa najwięcej energii w naszych domach. Biorąc pod uwagę różne modele, rozważmy dwie wersje o mocach 2,3 kW i 1,8 kW. Ich dzienne zużycie energii wynosi odpowiednio 2,3 kWh i 2,05 kWh, co przy obecnych cenach może kosztować blisko 900 zł rocznie.

Zużycie energii przez czajnik elektryczny

Czajnik elektryczny jest kolejnym urządzeniem, które kojarzy się z wysokim zużyciem prądu. Jego moc wynosi 2000 W. Zakładając, że działa on przez 20 minut każdego dnia, dzienne wykorzysta około 0,66 kWh. Dlatego warto rozważyć, ile wody faktycznie potrzebujemy podgrzać, aby nie gotować jej więcej niż to konieczne.

Ile prądu zużywają pralka i zmywarka?

Załóżmy, że pralka jest używana średnio 100 razy w roku. Liczba ta może różnić się w zależności od wielkości gospodarstwa domowego. Pojedyncze pranie zużywa około 0,9 kWh. Roczne zużycie energii wyniesie więc około 90 kWh, choć w niektórych domach częstsze pranie może znacząco zwiększyć koszty.

Zmywarka to kolejne powszechnie używane urządzenie. Zużywa ona różne ilości energii w zależności od klasy energetycznej i rozmiaru. Przyjmując, że pracuje raz dziennie przez cały rok, jej średnie dzienne zużycie wynosi 0,7 kWh na cykl, co rocznie daje około 70 kWh.

Ile energii potrzebuje telewizor?

Przeciętny Polak ogląda telewizor około czterech godzin dziennie. Biorąc pod uwagę urządzenie o przekątnej 50 cali, jego średnie zapotrzebowanie na energię wynosi między 50 a 120 W. Oznacza to, że codziennie telewizor ten zużyje maksymalnie około 0,5 kWh.

Ile energii zużywa ładowanie telefonu i praca zdalna?

Nie musisz martwić się zużyciem energii przez ładowarkę telefonu. Urządzenie o mocy 10 W zużywa około 0,01 kWh na godzinę, co nie stanowi znaczących kosztów rocznie.