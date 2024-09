Czy niepełne naładowanie baterii telefonu zwiększa jej żywotność?

Ok, rozumiem

Czy ładowanie telefonu do pełna może skrócić żywotność baterii? Najnowsze testy są w stanie rozwiać wszelkie wątpliwości. Dowiedz się, jak naprawdę dbać o baterię swojego smartfona.

Temat ładowania baterii telefonu budzi wiele pytań. Czy lepiej ładować telefon do pełna, czy może ograniczyć ładowanie do 80%, aby wydłużyć żywotność baterii? Wielu użytkowników zastanawia się, jak najlepiej dbać o swoje urządzenia, zwłaszcza w kontekście nowych funkcji, takich jak limit ładowania. Testy pokazują, że rzeczywistość może być inna, niż nam się wydaje. W tym artykule sprawdzimy, co naprawdę wpływa na długowieczność baterii i jak zminimalizować jej zużycie.

Ciekawe wyniki przeprowadzonego testu

Testy pokazują, że ograniczenie ładowania baterii telefonu do 80% nie zawsze przynosi oczekiwane korzyści. Chociaż producenci, tacy jak Apple, promują tę funkcję jako sposób na wydłużenie żywotności baterii, rzeczywistość może wyglądać inaczej. Juli Clover, autorka portalu MacRumors, przez rok testowała tę opcję na swoim iPhonie 15 Pro Max. Po roku bateria jej telefonu utrzymała 94% maksymalnej pojemności po 299 cyklach ładowania.

Na pierwszy rzut oka wynik wydaje się dobry. Jednak porównanie z użytkownikami, którzy nie korzystali z tej funkcji, pokazuje, że różnica wynosi jedynie 4%. W dodatku, stosowanie limitu 80% było dla niej niewygodne. Telefon rozładowywał się szybciej, co wymagało częstszego ładowania. Nie zawsze miała dostęp do ładowarki, co powodowało frustrację.

Czy w takim razie warto korzystać z tej funkcji? Wyniki testów pokazują, że różnica jest minimalna, przynajmniej w krótkim czasie. Korzyści mogą być widoczne dopiero po kilku latach użytkowania, ale dla wielu osób taka strategia może być zbyt uciążliwa na co dzień.

Jak ładować baterię, by przedłużyć jej żywotność?

Jeśli chcesz wydłużyć żywotność baterii telefonu, najlepiej unikać ładowania do 100%. Zaleca się ładowanie do około 80%, co może zmniejszyć stres chemiczny na baterii i spowolnić jej zużycie. Ważne jest również unikanie całkowitego rozładowania baterii poniżej 20%, ponieważ to może ją uszkadzać.

Optymalna temperatura ładowania to około 20-25 stopni Celsjusza. Unikaj ładowania telefonu w bardzo wysokich temperaturach, ponieważ to dodatkowo obciąża baterię. Krótkie, regularne ładowania są lepsze niż ładowanie telefonu od zera do pełna.

Są sposoby, które pozwolą zwiększyć żywotność baterii © Getty Images | pattpitchaya

