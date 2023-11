Czy ogrzewanie podłogowe jest droższe niż klasyczne kaloryfery?

Mniejsza powierzchnia grzewcza wymaga wyższej temperatury w instalacji. W związku z tym instalacja, która bazuje na kaloryferach, lepiej sprawdza się w połączeniu m.in. z kotłami na paliwo stałe. Pompy ciepła również mogą pracować na wyższych temperaturach, lecz mimo to są to zazwyczaj poziomy niższe, niż ma to miejsce w przypadku np. kotłów na drewno. W związku z tym w przypadku chęci połączenia pompy ciepła z kaloryferami konieczne może być zainstalowanie dodatkowych grzejników w domu.