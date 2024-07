Czy otwierać okna w upał? Oto, co na ten temat mówi nauka

Warto przypomnieć sobie też podstawy fizyki ze szkoły, by skutecznie je wykorzystać do chłodzenia mieszkania. Zjawisko entalpii wyjaśnia, ile energii jest potrzebne, aby substancja zmieniła stan skupienia. W przypadku wody wymagana jest określona ilość energii do parowania, a proces ten schładza pomieszczenie. Podobny proces zachodzi w ludzkim ciele. Można to wykorzystać, wsypując np. drobny piasek do nieszkliwionej doniczki, a następnie zalać go niewielką ilością wody. Ważne, by piasek był wilgotny. Następnie wystarczy skierować wentylator na doniczkę, co uruchomi zjawisko entalpii.