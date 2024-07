Domowy klimatyzator za 0 zł. Każdy ma to w kuchennej szafce

Wysokie temperatury mają negatywny wpływ na nasze samopoczucie fizyczne oraz psychiczne , co sprawia, że szukamy sposobów na ochronę przed nimi. Pomimo zamykania okien i zasłaniania ich różnego rodzaju osłonami, ciepło w domu wciąż jest dalekie od komfortowego . Najlepszym rozwiązaniem byłaby klimatyzacja, ale nie każdy ma na nią pozwolenie lub środki. W tej sytuacji mamy dla praktyczną radę.

Kiedy upał jest nieznośny, naturalną reakcją wielu osób jest pragnienie posiadania klimatyzatora . Niektórzy inwestują w te urządzenia, montując je w swoich domach. Niemniej, wiele osób nie może sobie na to pozwolić.

Instalacja klimatyzatora w bloku wymaga formalnych pozwoleń od zarządcy budynku, a sama inwestycja jest kosztowna. Zakup urządzenia to tylko początek wydatków –później dochodzą koszty eksploatacji, takie jak wyższe rachunki za prąd i koszty konserwacji, które są niezbędne, aby unikać rozmnażania się bakterii w klimatyzatorze. Gdy podliczymy wszystkie te wydatki, okazuje się, że całość kosztuje sporo. Jeśli nie możesz pozwolić sobie na taki wydatek , mamy dla ciebie doskonałe rozwiązanie.

W upalne dni możesz sam stworzyć domowy klimatyzator. Nie musisz być majsterkowiczem, aby to zrobić. Wystarczy zwykły wentylator oraz dwie miski - większa i mniejsza. Do większego naczynia wlej zimną wodę, a mniejsze wypełnij kostkami lodu. Umieść mniejszą miskę w większej i ustaw tę konstrukcję przed wentylatorem. Kiedy uruchomisz wiatrak, powietrze przepływające przez ten układ stanie się przyjemnie chłodne. Efekt będzie podobny do działania klimatyzatora. Jak podaje serwis WP Kobieta: