Czy sport i elegancja muszą leżeć na dwóch przeciwległych biegunach?

Skrót GT czyli Gran Turismo kojarzy się przede wszystkim ze sportowymi, luksusowymi samochodami o wysokich osiągach, które sprawdzają się najlepiej na długich dystansach. Taki właśnie jest Huawei Watch GT3 Pro. Urządzenie łączy w sobie klasyczną elegancję i nowoczesne technologie. Minimalistyczny design i wysokiej jakości tytanowa konstrukcja sprawiają, że trudno jednoznacznie stwierdzić, czy jest to sprzęt klasyczny czy futurystyczny. Pewne jest natomiast jedno – świetnie sprawdzi się zarówno w outficie biurowym, jak i w luźnych, sportowych stylizacjach. Jednocześnie sprzęt nie zawodzi pod względem baterii, ta ładuje się o 30 proc. szybciej niż w poprzednim modelu i starcza nawet na 14 dni przy umiarkowanym trybie pracy.

A jest co zasilać! Tarcza o średnicy 46 mm wyposażona została w wyświetlacz 1,43 cala, który jest nie tylko bardzo czytelny, ale również dobrze leży na dłoni. Dzięki pokryciu z szafirowego szkła, zegarek jest odporny na stłuczenia czy zadrapania. Sprzęt jest kompatybilny zarówno z Androidem, jak i IOS-em i oferuje użytkownikowi wszystkie praktyczne funkcje, włącznie z płatnościami zbliżeniowymi, mapami Petal czy sterowaniem głosowym. To jednak nie wszystko, bo do dyspozycji mamy również funkcje sportowe, czyli ponad 100 programów treningowych. Znajdziemy tam zarówno standardowe aktywności takie jak bieganie, jazda na rowerze czy skakanka, ale również tak ekstremalne sporty jak nurkowanie w trybie swobodnym. Zegarek jest odporny na działanie wód słodkich i słonych i może z nami zejść na głębokość 30 metrów, cały czas monitorując aktywność. Dzięki możliwościom obsługi aż pięciu systemów satelitarnych, zegarek przyda się również podczas pieszych wędrówek.