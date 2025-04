Prąd z deszczu? Nowa metoda rewolucjonizuje odnawialne źródła energii

Tradycyjne metody hydroelektryczne wymagają dużych ilości wody, co ogranicza ich zastosowanie do miejsc z obfitymi zasobami wodnymi. Nowa metoda wykorzystuje przepływ wtykowy, gdzie krótkie kolumny wody przeplatają się z kieszeniami powietrza, co pozwala na efektywne oddzielanie ładunków elektrycznych. „Ten wzorzec przepływu wtykowego mógłby pozwolić na pozyskiwanie energii z deszczu do generowania czystej i odnawialnej energii elektrycznej” – dodaje Soh.