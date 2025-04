Fuzja termojądrowa. Nieograniczone źródła energii są coraz bliżej

Brytyjska firma Tokamak Energy pracuje nad nową technologią nadprzewodników, która może zrewolucjonizować reaktory termojądrowe. Materiał REBCO, nad którym pracują naukowcy, ma potencjał do generowania silnego pola magnetycznego, które jest niezbędne do utrzymania plazmy w odpowiedniej temperaturze.

Plazma, będąca czwartym stanem materii, jest kluczowa dla procesu fuzji jądrowej. W reaktorach musi osiągać temperaturę 100 mln stopni Celsjusza, co dotychczas było trudne do osiągnięcia. Badacze pracują nad nową technologią, która może znacząco poprawić wydajność tokamaków, a to w konsekwencji przyspieszy rozwój reaktorów fuzyjnych.