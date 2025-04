Zabiorą nam pracę? Humanoidy wkraczają do firm

GXO Logistics jest uznawany za jednego z liderów w branży logistycznej na świecie. Firma postanowiła wprowadzić do swoich magazynów roboty humanoidalne, które zastąpiły pracowników magazynowych. Podobnie jak Amazon, GXO rozpoczęła testowanie dwóch modeli stworzonych przez Agility Robotics: Digit i Apollo.

Model Digit jest już stosowany w centrach logistycznych Amazona. Robot ten ma 1 75 cm wzrostu i waży 64 kg . Dzięki specjalnym chwytakom, Digit może swobodnie manipulować różnymi przedmiotami. Dodatkowo, wyposażony jest w lidar o zasięgu 360 stopni, kamery oraz inne czujniki, co pozwala mu na autonomiczne poruszanie się.

Od wielu lat ludzie snują wizje dotyczące robotów humanoidalnych, jednak dopiero niedawno zaczęliśmy tworzyć ich zaawansowane wersje. Przewiduje się, że te maszyny zastąpią ludzi w wykonywaniu niebezpiecznych zadań oraz w pracy w fabrykach i magazynach. W przemyśle roboty humanoidalne już teraz realizują zadania związane z montażem, spawaniem i kontrolą jakości, co przyczynia się do wzrostu wydajności i precyzji. Przykładem ich zastosowania są fabryki motoryzacyjne, takie jak BMW czy Mercedes-Benz, gdzie roboty odgrywają kluczową rolę.

GXO Logistics intensywnie inwestuje w nowoczesne technologie, planując dalsze wdrażanie robotów do swojej działalności. Jak informuje portal Tech Spot, firma wkrótce zamierza wprowadzić roboty Reflex. Choć nie są one w pełni humanoidalne, posiadają ruchome ramiona i głowę, a ich zdolność do autonomicznego działania wzrasta dzięki nauce od ludzi.