Będzie niósł pomoc tam, gdzie dla człowieka jest zbyt niebezpiecznie. Oto nowy robot

Zespół z MIT Lincoln Laboratory, we współpracy z Uniwersytetem Notre Dame, opracował robota SPROUT, który przypomina winorośl i potrafi przeciskać się przez gruzowiska. Chad Council, członek zespołu SPROUT, wyjaśnił, że miejskie akcje poszukiwawczo-ratownicze są często surowe i bezlitosne, co stanowi wyzwanie nawet dla najbardziej zaawansowanej technologii. Robot ten ma wspierać ratowników w trudnych warunkach po katastrofach budowlanych.

SPROUT, czyli Soft Pathfinding Robotic Observation Unit, to jednostka robotyczna zdolna do manewrowania w ciasnych przestrzeniach. Dzięki funkcji nadmuchiwania i opróżniania z powietrza, robot może wślizgiwać się pod zawalone struktury. Council tłumaczył, że podstawowy sposób działania robota przypominającego winorośl rozwiązuje wiele problemów, z którymi borykają się inne platformy. Robot jest sterowany zdalnie, co umożliwia eksplorację i mapowanie terenu oraz znalezienie optymalnych dróg dostępu przez gruz.